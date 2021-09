Jennifer Aniston wilde graag alleen zijn, maar is nu toe aan een nieuwe relatie

Aniston liet weten bijna 30 jaar lang in relaties te hebben gezeten en het zeer prettig vond om een tijdje alleen te zijn. ,,Ik vond het heerlijk om even op mezelf te zijn en had ook echt geen behoefte aan daten. Eigenlijk ben ik al sinds dat ik 20 jaar was onderdeel van een stelletje geweest, dus dit was goed. Ik ben wel een ‘old school girl’, dus ik heb weinig met apps als Tinder of Raya. Maar tegenwoordig komen mensen niet meer zo snel persoonlijk op iemand af, dat is jammer.”