Jennifer Hoffman stapelverliefd op Canadese Dorian

Jennifer en Dorian bezochten het Amsterdamse dancefestival The Gardens of Babylon, dat vrijdag plaatsvond op het Westergasterrein. Op hun eerste instagramfoto samen staren ze elkaar glimlachend in de ogen. Fans van Jennifer reageren enthousiast. ,,Goed stel'', schrijft iemand.

Jennifer Hoffman was tot 2006 zes jaar lang samen met acteur Daan Schuurmans. Ze verbraken hun verloving toen hij verliefd werd op actrice Bracha van Doesburg, met wie hij inmiddels drie kinderen heeft. In 2012 liet Jennifer los dat ze na de breuk vijf jaar lang alles uit haar vrijgezellenbestaan haalde. ,,Ik was altijd een braaf meisje, dus het voelde goed om eens andere keuzes te maken en met foute mannen uit te gaan'', vertrouwde ze vrouwenblad Viva toe. Kort daarna werd ze 'strontverliefd' op cabaretier Henry van Loon, die ook te zien was in De Luizenmoeder. In december kwam er een einde aan hun romance. Van Loon is nu samen met actrice Jelka van Houten.