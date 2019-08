Jennifer Lopez en verloofde aangeklaagd voor overrijden fotograaf

Een Amerikaanse fotograaf heeft superster Jennifer Lopez (50) en haar verloofde, oud-honkballer Alex Rodriguez, aangeklaagd omdat het koppel in een auto zat die hem in oktober vorig jaar in hartje Los Angeles overreed. Volgens paparazzo Liyanage Perera zouden Lopez en Roderiguez hun privéchauffeur de opdracht hebben gegeven door te rijden, terwijl overduidelijk was dat hij in de weg stond.

Het incident vond plaats bij een sterrenrestaurant in de Amerikaanse stad. Volgens entertainmentsite TMZ, dat stelt de rechtbankpapieren over de zaak in handen te hebben, raakte de man door zijn aanvaring met de Cadillac SUV lichtgewond, maar was hij langere tijd uit de running. Perera hoopt de medische kosten die hij moest maken en het tijdelijk niet hebben van inkomsten op de vamp en haar toekomstige man te verhalen.

Perera is vrij stellig in zijn claim. Hij benadrukt dat Lopez en Rodriguez (44) hem kort voor de aanrijding bij hun auto hadden zien staan. ,,Ze wisten dat ik er was en maakten zich na het ongeluk snel uit de voeten. Het was vriendelijker geweest als ze waren uitgestapt en hadden geïnformeerd hoe het met me ging”, aldus de gedupeerde Amerikaan.