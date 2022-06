Jennifer Lopez kondigt haar kind Emme genderneutraal aan

,,De laatste keer dat we samen optraden, was in een groot stadion zoals deze. Ik vraag hun altijd om samen te zingen, maar die wil niet. Dus dit is een speciale gelegenheid, want die is volgeboekt en niet goedkoop. Die kost me veel geld wanneer die buitenkomt, maar die is elke cent waard want die is mijn favoriete duetpartner allertijden”, klinkt het door het Dodger Stadium. Als Jennifer het over die heeft, praat ze dus over haar kind Emme. Die is trouwens deel van een tweeling. Hun tweelingbroer Max identificeert zichzelf als jongen.