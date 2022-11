Jennifer Lopez kondigt na acht jaar nieuw album aan

Twintig jaar na This Is Me... Then is er nu een opvolger op komst. Het nieuwe album van de Amerikaanse zangeres krijgt de toepasselijke titel This is Me … Now. Verder deelde Jennifer Lopez nog een bijpassende video op Instagram. Veel meer had J.Lo niet te zeggen, maar de wereldster maakte wel nog de tracklist van haar nieuwe plaat bekend. Zo staan er in totaal dertien nummers op het nieuwe studioalbum.