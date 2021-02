Jennifer vergeet bezoekje aan de wc en Robin is op alles verliefd

Video Een songfesti­val­lied­je zingen, rappen of grunten? Grijp hier je kans!

12 februari Als je altijd al eens een songfestivalliedje hebt willen zingen, rappen of grunten, dan is hier je kans. De Rotterdamse organisatie van het Eurovisie Songfestival - in mei in Ahoy - zoekt zangtalent dat zo’n deuntje uit de mottenballen wil halen en op die manier kan meedingen naar een tof optreden. Waarschijnlijk online, maar dat mag de pret niet drukken.