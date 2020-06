Jenny Slate stopt als stem van zwart personage in Big Mouth

,,Aan het begin van de show redeneerde ik voor mezelf dat het was toegestaan Missy te spelen omdat haar moeder Joods en wit is - net als ik", zegt Jenny. ,,Maar Missy is ook zwart en zwarte personages van animatieseries moeten ook door zwarte mensen worden gespeeld."

De actrice vindt dat ze door Missy te spelen bezig was met ‘het uitwissen van zwarte mensen’. ,,Het stoppen met het vertolken van Missy is een stap in een levenslang proces om racisme in mijn daden te ontdekken.”