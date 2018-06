Jeroen Kijk in de Vegte: Ik ben de maggi in de soep

interviewDe zondag was zijn dag op de radio, maar Jeroen Kijk in de Vegte (44) gaat vijf dagen aan de slag als sidekick van Jan-Willem Roodbeen in het NPO Radio 2-ochtendprogramma Jan-Willem Start Op .

Hoe waren de reacties?

Kijk in de Vegte: ,,Overweldigend. Zoveel felicitaties. Via app, Facebook, Instagram, mijn telefoon explodeerde. Het hield maar niet op. Leek wel een zaak van staatsbelang.”

Nu is de ochtend op de NPO Radio 2 ook wel de Champions League van de radio, toch?

,,Daar hoeven we verder niet ingewikkeld over te doen. NPO Radio 2 is ondertussen het grootste station van Nederland en de ochtend is dan wel de Champions League, ja. Maar aanzien en status, dat interesseert me niet zo, hoor.”

Je gaf eerder aan dat je niet méér radio wilde maken dan alleen je zondagprogramma.

,,Dat klopte, maar dat ging vooral ook over de dingen die ik ernaast wilde doen, zoals de voiceover bij RTL Boulevard. Dat wilde ik blijven doen, en dat kan gelukkig nog. Ook het zondagprogramma blijf ik doen. KRO-NCRV, de NPO en ikzelf wilden dat.”

Waarom heb je ja gezegd?

,,Het het was niet zo dat ik werkloos thuis zat en per se aan de bak moest. Maar ik wilde mezelf ook wel weer een duw geven. Noem het opfrissen. Logistiek kan het nu ook veel beter. Ik heb zeven jaar in Antwerpen gewoond. Dan is vijf dagen op en neer naar Hilversum wel een dingetje. Ik woon nu weer in Nederland, op de Veluwe. Een halfuurtje.”

Volledig scherm © KRO NCRV

Geeft het extra druk? Gerard Ekdom opvolgen, dat is nogal wat...

,,Druk niet, maar spannend wel. Het zijn grote schoenen om te vullen. Gerard is waanzinnig populair, heeft een enorm grote en trouwe fanbase. Ongetwijfeld zullen er luisteraars met hem meegaan, maar het is onze taak om te zorgen dat er ook een deel blijft. Jan-Willem en ik gaan het op onze eigen manier doen.”

Hoe ziet die manier eruit?

,,Jan-Willem is een fantastische muziekman. Net zo goed als Gerard, maar dat is misschien wat minder opgevallen. Hij weet alles van muziek. Van vroeger, nieuwe, live in de studio. Ik ben de sidekick. Zeg maar de maggi in de soep. Ik ben er voor het ontregelen, aanvullen, het luchtige, maar ook de goeie verhalen. Van politici, de hoofdrolspelers van de dag, of de luisteraars zelf. Het is een prettig idee om een slinger aan de dag te geven voor de luisteraars.”

Nadeel: de wekker rinkelt om 05.30 uur…

,,Ik heb het lang gedaan, hè. In de negentiger jaren bij Veronica met Robert Jensen, toen bij Yorin met Rob Stenders en later met Ruud de Wild bij Qmusic. Ik weet wat het inhoudt. Je moet ernaar leven. Het heeft geen zin om je nog vijf minuten om te draaien als de wekker is gegaan. Bij mij werken middagslaapjes heel goed. ’s Middags even anderhalf uur tukken, dan kan ik de hele dag weer vooruit.”

Nou de hele dag. Niet tot ’s avonds laat…

,,Het is een aanslag op je privéleven. Ik kan me de vrijdagavonden van toen nog herinneren. Ging ik met vrienden eten in de stad maar zat ik bij de soep al te knikkebollen. Vond ik verschrikkelijk.”

Je hebt net weer verkering. Heb je hem gewaarschuwd?