Jeroen Kijk in de Vegte: ‘Ik ben de maggi in de soep’

Weduwe zet landhuis van bokslegen­de Muhammad Ali te koop

7:40 Lonnie Ali, de weduwe van wijlen Muhammad Ali, verkoopt het huis waarin de in 2016 overleden bokslegende ooit woonde en trainde. Hij kocht de boerderij in Berrien Springs, Michigan in 1975 en liet er zelfs een heuse boksring in de gym installeren.