Jeroen Nieuwenhuize vreest tranen bij afscheid van Radio 538

538-dj Jeroen Nieuwenhuize, die per 2 juli overstapt naar Radio 10, vreest morgen tranen bij zijn allerlaatste uitzending van de Top 40. ,,Ik ben eigenlijk een heel emotioneel mens", bekent hij. ,,Ik sla afscheid liever over, maar dat zal in dit geval niet zo eenvoudig gaan. Ik vrees dat ik tijdens mijn laatste woorden wel ga breken."

Jeroen Nieuwenhuize was op radio en televisie jarenlang aan het iconische programma verbonden. ,,Het was een moeilijke keuze om te stoppen", vertelt de radiomaker. ,,Maar ik voelde eigenlijk steeds meer de behoefte om weer eens dagelijks radio te gaan maken. Die kans krijg ik nu bij Radio 10. Ik ben geen dj die elke zin met 'ik' begint. Maar ik ga nu wel een programma maken waar ik iets meer op de voorgrond mag treden."

In de Top 40 draait het om de platen; het werk van de presentator staat in dienst van de muziek, bepleit Jeroen. ,,Er zijn heel veel mensen die niet per se 538 luisteren en toch op vrijdag inschakelen op de Top 40", weet hij. ,,Je bent binnen een paar uur helemaal bijgepraat over de nieuwste muziek en de laatste muzieknieuwtjes." Hij stelt dat het programma 'deel uitmaakt van onze Nederlandse cultuurgeschiedenis'. ,,Het is heel eervol om daar een klein onderdeel van te zijn geweest."

Zolderkamertje

Niet slecht voor een jongen uit Zeeland die vroeger op zijn zolderkamertje plaatjes aan elkaar praatte, constateert Nieuwenhuize lachend. Hij vindt het lastig om nu al te duiden hoe hij zelf in de annalen van de Nederlandse radio komt te staan. ,,Dat is echt zo'n vraag waar ik pas over ga nadenken als ik met pensioen ga, over dertig jaar of zo. Maar ik hoop wel dat mensen mij onthouden als iets meer dan 'die gast met die stem', zoals ik nu toch vaak word genoemd. Je hoopt toch dat de luisteraars voelen dat je iets meer bent dan alleen de man die de plaatjes aankondigt. Net zoals een model terug graag als meer wil worden gezien dan alleen een mooi poppetje."