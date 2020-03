Jeroen Pauw wilde zelf comeback op de late avond

De presentator had een gesprek over wat hij ‘verder wilde doen dit seizoen’ nadat bekend was geworden dat Op1 ook in het weekend ging uitzenden. ,,En toen zei ik: ik zou het eigenlijk ook wel fijn vinden om deel uit te maken van het Op1-team.”



Zijn terugkeer heeft vooral te maken met het vele nieuws over de coronacrisis. ,,Hoe naar zo’n virus ook is, het is ook wel een wedstrijd die gespeeld wordt waar je graag bij wilt zijn.”



Toen gisteren bekend werd dat Jeroen vanaf zondag weer op tv komt, reageerden kijkers enthousiast over de terugkeer van een vertrouwd gezicht. De presentator kreeg ook veel telefoontjes van de media, maar daar had hij nog geen zin in. Vooral nog niet in een interview op beeld. ,,Dan had ik me weer moeten scheren en zo.”