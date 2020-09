Jeroen van der Boom terug theater in: ‘Ik wil mensen blij maken, juist nu’

Kolkende mensenmassa’s als bij de Toppers in de Arena de afgelopen jaren is nu niet mogelijk, maar dat weerhoudt Jeroen van der Boom er niet om het theater in te gaan. Met een ‘coronaproof voorstelling’, achter zijn piano. ,,Thuis realiseerde ik gaandeweg dat ik het theater weer in wilde.”

Tijdens de lockdown begon de zanger met het geven van online pianoles, dat op Koningsdag zelfs op koninklijke belangstelling kon rekenen. ,,Koningin Máxima brak in tijdens een digitale workshop. Ik wist niet wat me overkwam!”, zegt Van der Boom. Die pianolessen smaakten naar meer. ,,Als entertainer wil je graag voor publiek optreden. Mensen blij maken, juist in deze tijden. Thuis realiseerde ik gaandeweg dat ik het theater weer in wilde.”

Mét zijn piano, want 'daarmee kun je best een leuke show maken’. Zo ontstond The Pianoman Solo. Hij zingt er zijn grootste hits en lardeert dat met anekdotes over onder meer zijn deelname aan Beste Zangers en zijn muzikale helden Elton John en Billy Joel. ,,Zoals het liedje waardoor ik ooit ben begonnen met pianospelen”, zegt Van der Boom. ,,Mensen mogen ook zelf nummers opperen tijdens de show.”

Aandacht

Want: vanwege de maatregelen is er maar weinig publiek, dus hij kan ze makkelijk aandacht geven. ,,Meer dan ooit sta ik letterlijk en figuurlijk dicht op de mensen in de zaal”, zegt Van der Boom, die twee keer per avond gaat optreden. De hele tour is ‘financieel niet zo interessant’. ,,Maar het is fijn voor de theaters, want die hebben daardoor shows op dinsdagen en donderdagen van oktober tot december. En voor de geluidsmensen, tourmanagement, noem maar op. Zo geven we de cultuursector weer een beetje een zwieper.”

De tickets zijn vanaf vandaag te koop.

Op Koningsdag keek Máxima even mee bij een workshop van Jeroen van der Boom:

