Jeroen van Inkel en echtgenote nemen huwelijkspauze

,,We zijn veertig jaar bij elkaar en hebben twee geweldige kinderen en dit geven we niet zomaar op", liet Van Inkel vanavond weten aan RTL Boulevard. Over de aanleiding voor de tijdelijke breuk zwijgt de dj. Wel onderstreept hij dat er geen verliefde gevoelens voor anderen meespelen. ,,Wij hebben al eerder stormen overleefd en hoewel er voor geen van ons beiden een ander in het spel is, leek het ons goed even een adempauze in te lassen.”