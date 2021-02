Jeroen van Inkel is stem kwijt, zeker twee weken niet op radio

Tv-seksuologe Goedele Liekens (58) ‘gigantisch vermoeid’ door haar huidkanker

5 februari De Vlaamse tv-persoonlijkheid Goedele Liekens (58) maakte in november vorig jaar bekend dat ze huidkanker heeft. Liekens wist dat al maanden, maar wilde het nieuws zo lang mogelijk voor zich houden. In het kader van Wereldkankerdag konden twee Belgische radiopresentatoren haar gisteren enkele persoonlijke vragen stellen. ,,Het is voor mij nog niet gedaan, maak je maar geen zorgen”, zei ze met een knipoog en een lach.