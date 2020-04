Jeroen Woe en Niels van der Laan scoren met satire op anderhalve meter afstand

Het duo twijfelde even of ze uberhaupt weer aan het programma moest beginnen, vertelde ze eerder in Jinek. ,,Ik heb er behoefte aan. Als ik elke dag die liveblogs ververs en al dat nieuws tot me neem. Ik heb wel behoefte aan ludieke duiding’’, zei Van der Laan. ,,Dus dachten we: dan moeten we juist die mensen in quarantaine naar de studio halen, op een soort mega zoom met 150 man.’’ Woe gaf toe dat hij ‘strontnerveus’ was over het format. ,,Dat je voor lul staat. Dat je iets maakt wat helemaal niet leuk is en wat geen sfeer heeft.’’