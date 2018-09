Jeroen wollaars bij Ivo Niehe, gekker moet het niet worden

De publiciteitscampagne van Nieuwsuur kent geen grenzen. Na een paar geruchtmakende nieuwszaken gecombineerd met een serie advertenties in de kranten, volgde gisteravond het klapstuk: nieuwe presentator Jeroen Wollaars zat bij Ivo Niehe.



Beter gezegd: mr. TV Show ging bij Wollaars langs tijdens een van zijn laatste dagen als NOS-correspondent in Berlijn. Om met hem te praten over ‘zijn nieuwe grote liefde’ en ‘hond met de wonderlijke bijnaam Drieluik’. Alleen Ivo kan die zaken aankondigen alsof hij zojuist eigenhandig het conflict tussen Israel en de Palestijnen heeft opgelost of eindelijk die ene smoking gun heeft gevonden die Trump ten val gaat brengen.



Ik moet er nog van bijkomen. Een anchor van een serieuze nieuwsrubriek die opendoet voor Ivo Niehe. Ik heb het Clairy Polak, Twan Huys en Marielle Tweebeeke nooit zien doen – al heeft Huys daar in zijn nieuwe baan als host bij RTL Late Night nu misschien een beetje spijt van. Jeroen Pauw, Paul Witteman en Eva Jinek ook niet, overigens. Nieuwslezers van de NOS was het lange tijd expliciet verboden om waar dan ook persoonlijke interviews te geven. De kijker moest vooral niet weten of ze getrouwd waren en welke boeken ze graag lazen, want dat zou alleen maar afleiden van de boodschap die ze moeten overbrengen, zo luidde het idee.