Jessica Chastain transformeert in een totaal andere vrouw voor The Eyes of Tammy Faye

John Williams schrikt van onthullin­gen Alfiya in Help, mijn man is klusser!: ‘Heel verdrietig’

Net iets meer dan een miljoen kijkers hebben gisteravond gezien hoe de Russische Alfiya het team van Help, mijn man is klusser! als laatste redmiddel inschakelde. Ze was bang om zich uit te spreken tegen haar man, bereidde een maaltijd met haar winterjas aan, maar ondertussen was de kamer van de katten wel van alle gemakken voorzien. ,,Ik vind het heel verdrietig, wat je nu zegt”, reageerde presentator John Williams.

8 februari