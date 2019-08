Jessica Simpson krijgt bakken kritiek over zich heen na verven haar 7-jarige dochter

Temptation Island Thomas laat ware aard zien zonder camera’s: ‘Moet je weer een wissel doen?’

20:20 De verleiding onder ogen komen is een ding, maar hem ook daadwerkelijk weerstaan is een tweede. En het lijkt erop dat Temptation Island-deelnemer Thomas nu toch voor gaas gaat. In de aflevering van vanavond nam hij geen blad voor de mond. Hoe dat kwam? De camera’s waren, dácht hij, niet in de buurt. ,,Als je zulke dingen zegt, dat haalt wat uit. Dan wordt hij wakker.”