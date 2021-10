Sander ontkent dat hij de Alien is, maar wie is het dan wel? Alle hints ontleed

Het was even raar om de kinderen van Ruinerwold op de plek van de Linda’s en Wendy’s te zien

Na het succes van Ik ga zwemmen (in Bacardi Lemon) proberen artiesten wanhopig iets soortgelijks te verzinnen. ‘Naar de spa met de familie Reesema ’ zou het zomaar kunnen worden.

André Hazes maakt een moeilijke tijd door, maar gelukkig laat zijn ex Monique Westenberg niet de hele dag zien hoe geweldig zij het zonder hem heeft.

André Hazes maakt een moeilijke tijd door, maar gelukkig laat zijn ex Bridget Maasland niet de hele dag zien hoe geweldig zij het zonder hem heeft.

Het is ergernis nummer 1 bij fotografen: probeer je natuurschoon vast te leggen, staan er poserende influencers in de weg. Het is Jessie Jazz Vuijk vergeven.