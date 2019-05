Jessie Jazz Vuijk is de mooiste vrouw van Nederland

,,Toen ik hoorde dat ik had gewonnen dacht ik alleen maar 'wow'. Ik had 'm echt niet zien aankomen. Ik voel me vooral heel erg vereerd. Het is nogal wat om te worden uitgekozen tot Mooiste Vrouw van Nederland. Als je kijkt naar alle vrouwen die eerder zijn gekozen, dan vind ik het heel bijzonder dat ik in dat rijtje sta’’, reageert de voormalig Miss Nederland.



De Rotterdamse Jessie Jazz laat onder anderen Nochtli Peralta Alvarez, Doutzen Kroes, Kim Feenstra en Jutta Leerdam achter zich. Ook Romee Strijd, Romy Monteiro, Geraldine Kemper, Sanne Vloet en Katja Schuurman staan in de top tien van de zogeheten FHM500, het nummer waarin de vijfhonderd mooiste Nederlandse dames zijn geselecteerd. Op de lijst staan verder ook dames als Anna Drijver, Birgit Schuurman, Chantal Janzen en Eva Jinek.



Jessie Jazz volgt presentatrice Shelly Sterk op, die vorig jaar tot mooiste vrouw werd uitgeroepen. Eerder gingen onder anderen Doutzen Kroes, Kim Feenstra en Tess Milne met de titel naar huis.