Jesus Christ Superstar nieuwe samenwerking Albert Verlinde en Ivo van Hove

Na de David Bowie-musical Lazarus volgt in 2024 een nieuwe samenwerking tussen producent Albert Verlinde en regisseur Ivo van Hove. Op 21 januari 2024 gaat in het DeLaMar-theater in Amsterdam een nieuwe versie van de klassieker Jesus Christ Superstar in première. De voorstelling reist daarna langs 20 theaters.

,,Tijdens de voorbereidingen voor Lazarus vroeg ik Ivo welke musical hij nog eens wilde regisseren,’’ verklaart Verlinde in een persbericht. ,,Daarin was hij heel duidelijk: Jesus Christ Superstar. Ik ben blij dat Ivo nu samen met ontwerper Jan Versweyveld en hun vaste team zijn artistieke licht laat schijnen op deze geliefde musical.’’

Volgens Van Hove is Jesus Christ Superstar een verhaal ‘van én voor onze tijd’. ,,Jesus Christ Superstar is een prachtige - puur door songs gedreven - musical over een sociaal bevlogen vriendengroep waarin iemand, Jezus, zich tot een leider ontwikkelt met vernieuwende ideeën om op te komen voor mensen die geen stem hebben in de samenleving.’’

De rockopera werd ruim 50 jaar geleden uitgebracht als album en kwam vervolgens als musical in de theaters op Broadway (New York) en West End (Londen). In 1973 volgde de wereldberoemde verfilming, met hoofdrollen voor Ted Neeley (Jezus) en Carl Anderson (Judas).

