Jeugdroman Brief voor de Koning van Tonke Dragt wordt Netflix-serie

Netflix wil het verhaal over de belevenissen van de 16-jarige schildknaap Tiuri die ridder wil worden, op een meer spectaculaire wijze in beeld brengen. De belangstelling uit het buitenland is aanzienlijk. Manja Heeze van uitgever Leopold die de rechten van het boek bezit: ,,Het is voor ons geweldig dat het verhaal nu bij nog meer mensen bekend wordt. De Brief voor de Koning is in meer dan 25 landen vertaald, waaronder China, Rusland en Japan.''



,,Het boek wordt al 55 jaar gedrukt. Vorige maand verscheen in Nederland de 50ste druk. Dat kan alleen als het verhaal de lezers ontroert en meesleept. Tonke heeft de beslissing van de hoofdpersoon – om een onbekende man te helpen met tal van consequenties – verwerkt in een verhaal dat wervelt van avontuur, spanning, gevaar en loyaliteit.’’



Initiatiefnemer voor de serie is het productiebedrijf FilmWave van Paul Trijbits. Hij bracht de uitgever en Netflix bij elkaar. ,,Samen met schrijver Will Davies, die meewerkte aan onder meer How to train Your Dragon, hebben we een bewerking gemaakt. Bij Netflix bestaat veel behoefte aan verhalen die mikken op een familiepubliek. Daar voldoet dit boek met een gegeven als verantwoordelijkheid nemen voor je eigen beslissingen prima aan. Het zijn thema's van alle tijden.''