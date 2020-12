Jim Bakkum ‘in shock’ over kritiek op foto met zijn oma

‘Nog nooit in mijn leven mijn oma zo lang niet gezien. In maart werd ze 93 en toen heb ik haar voor het raam gefeliciteerd. Dat was de laatste keer. Vandaag vond ik het tijd om eindelijk weer even wat fysiek contact te hebben. Voor de ouderen is het zo’n verschrikkelijk eenzaam jaar. Dus vandaag even een bloemetje gebracht en de kids vanuit de auto even zwaaien’, schreef Bakkum gisteren bij de foto.

Daarna kwam er een stroom aan reacties op gang. De kritiek liep nogal uiteen: de een vond het belachelijk dat hij zijn oma negen maanden niet had gezien, de ander vond het onverantwoord dat hij geen anderhalve meter afstand hield en dat ook nog eens zonder mondkapje op.

‘Echt in shock over hoe mensen kunnen oordelen over de foto met mijn oma’, reageert Jim tegenover zijn 245.000 volgers in zijn Instagram Stories op de ophef. ‘Luister, mijn oma wilde dolgraag Sinterklaas vieren met haar achterkleinkinderen. Dat zou de eerste keer zijn sinds lange tijd dat ze die weer zou zien’, aldus Bakkum, vader van drie kinderen. ‘Op het laatste moment hebben we het gecanceld omdat we het toch niet veilig vonden.’

Hij voelde zich er echter ‘zo rot’ over, omdat de ouderen, zeker de alleenstaande, ‘al zo’n eenzaam jaar hebben’. ‘Dus besloot ik om even in de deuropening een bloemetje te geven. En een knuffel en kus, die zij misschien wel zo nodig had’, verdedigt Bakkum zijn actie. ‘Lieve mensen, het is al lastig genoeg. Veroordeel en oordeel niet zo. We doen allemaal ons best.’

