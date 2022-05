Jim houdt volgers voor de gek en Oscar is opnieuw vader geworden

Man Nikkie Plessen reageert op ophef over zoontje achter vliegtuig­stuur

Ruben Bontekoe, de man van Nikkie Plessen, heeft in een uitgebreid statement aan RTL Boulevard gereageerd op de ophef die ontstond over een foto van hun 7-jarige zoontje Alain achter het stuur van hun privévliegtuig. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is zelfs een onderzoek begonnen vanwege het kiekje. ‘Ik ga niet in discussie met allerlei ‘pseudo-experts’ op sociale media.’

