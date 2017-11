Jim knuffelt de hele dag met Lux en Eva's onverklaarbare droom

Backstreet Boy Nick Carter beschuldigd van verkrachting

9:22 Nick Carter (37) zou in 2002 voormalig tiener-popster Melissa Schuman hebben verkracht, zo beweert ze in haar blog. De voormalig Backstreet Boy is de zoveelste man in Hollywood die beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Schuman werd door haar toenmalige manager aan Carter gekoppeld, om 'eens te praten over een eventuele samenwerking'.