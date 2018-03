Jim van der Zee zingt 'liedjes van voor het slapen gaan'

Olcay over 'ongemakkelijk' gesprek met Depay: Ik weet niet wat er gebeurde

28 maart Een interview tussen voetballer Memphis Depay en onderneemster Olcay Gulsen is niet helemaal gelopen zoals de voormalig CEO van SuperTrash had gehoopt. Depay was not amused toen Gulsen bleef aandringen te vertellen over zijn privéleven, en met name zijn bloedmooie vriendin Lori Harvey, de stiefdochter van de Amerikaanse komiek Steve Harvey.