Jinek: ‘Absurd dat boomers zich bemoeien met mijn zwangerschap’

Eva Jinek heeft in haar nieuwsbrief voor het eerst gereageerd op het gegeven dat mensen iets aan te merken hadden op haar onlangs aangekondigde zwangerschap. In de brief noemt de presentatrice het onder meer ‘absurd’ dat ‘een stel boomers zonder enige kennis van zaken zich bemoeien met wat er in mijn baarmoeder gebeurt, en waarom’.

Met de term boomers doelt Jinek (44) hoogstwaarschijnlijk op Maarten van Rossem (79) die zich na de bekendmaking in zijn podcast wat negatief uitliet over de zwangerschap. Zo stelde hij dat het leeftijdsverschil van 5 jaar tussen het eerste kind van Jinek en de aankomende baby ‘te groot’ is. Later bood hij daar overigens excuses voor aan, het was volgens hem niet de bedoeling te kwetsen of te bekritiseren.

Feiten

Jinek schrijft dat ze eigenlijk van plan was om met een rijtje feiten uit te leggen waarom de meningen van de ‘boomers’ zo ‘absurd’ zijn, maar dat haar gynaecoloog haar daarvan heeft weerhouden. Zij zei dat er wel belangrijkere dingen zijn in het leven. ,,Op het moment dat ze dat zegt, voelt het alsof ik een muffe, oude jas uitdoe. Alsof iemand naar me toe is gekomen om te zeggen: kom, laat mij die lekker voor je ophangen! En plotseling is die hele muffe jas weg, en voel ik me 5 kilo lichter. Ik heb andere dingen te doen. Zát andere dingen.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: