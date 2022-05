Jinek reageert op kritiek na lachen om vastgebonden voetballer: ‘Hij vond de grap hilarisch’

Eva Jinek zegt ‘niet te hebben gelachen over een voorval waar iemand last van had’, nadat De Limburger eerder deze week terugblikte op een moment uit 2020 waarin voormalig voetballer Sjaak Polak in haar talkshow vertelde hoe hij zijn teamgenoot ooit had vastgebonden. De presentatrice kon rekenen op kritiek, vooral omdat ze zelf pleitte voor een boycot van Vandaag Inside na de uitspraken van Derksen, maar geeft vandaag opheldering over de situatie.

Ophef alom, vorige week: Johan Derksen zei dinsdag in Vandaag Inside dat hij ergens begin jaren 70 een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd - een dag later zwakte hij dat verhaal weer af, maar het leed was al geschied. Veel partijen trokken hun handen van Derksen en Vandaag Inside. Twee hoofdsponsors, Stella Fietsen en loterij Toto, verbraken de samenwerking. Ook stopten regionale omroepen per direct met het radioprogramma dat Derksen voor ze maakte. Twee dagen later bevestigde Talpa het definitieve vertrek van Derksen, Van der Gijp en Genee. Daarmee is een einde gekomen aan Vandaag Inside.

Naar aanleiding van Derksens uitspraken pleitte Jinek voor een advertentieboycot van Vandaag Inside. Ze stelde onder meer dat mensen niet meer naar het programma moesten kijken en dat adverteerders zich moesten terugtrekken. Echter kwam de presentatrice vlak daarna zelf ook onder vuur te liggen, nadat De Limburger terugblikte op een moment uit 2020 waarin Jinek om een anekdote van voormalig voetballer Sjaak Polak lachte.



Polak vertelde in die uitzending hoe hij met teamgenoot Ricky van den Bergh de Ghanese voetballer Anthony Obodai vast had gebonden op een massagetafel. De twee bewerkten met een houten spatel en ‘een pittige balsem’ zijn billen, waarbij de spatel ‘van zijn bilnaad via zijn balzak’ naar beneden werd gehaald.

Geen last van

Vandaag zet Jinek het misverstand over de aflevering recht. In haar Instagram Stories legt ze dan ook uit hoe de vork in de steel zit. ‘Er werd toen, en aan tafel, om gelachen, want de mannen waren onderling bevriend, haalden deze streken voortdurend over en weer bij elkaar uit als vrienden onder elkaar. Maar natuurlijk gaat het niet alleen om de intentie van degene die de grap uithaalt, maar vooral om hoe degene die het onderspit delft, de grap ervaart.’

Jinek besloot daarom een belletje te plegen naar Anthony Obodai om zijn kant van het verhaal te horen. Had hij daadwerkelijk last gehad van de actie die toen bij hem werd uitgehaald? ‘Hij vond de grap ‘hilarisch’ en ‘heel erg goed geslaagd’ en illustratief voor de manier waarop er in het team met elkaar werd omgegaan. Ricky van den Bergh was zijn ‘allerbeste vriend’ binnen het team en Sjaak Polak mocht hij ‘erg graag’’, schrijft Jinek. Ze vervolgt: ‘Hij heeft er nooit last van gehad. ‘Toen niet en nu niet’, want het was wat hem betreft gewoon een heel goed gelukte grap die paste bij hoe ze met elkaar omgingen.’

Ze stelt bovendien dat ze in die periode wist dat de vriendschap tussen de heren hecht was. ‘We zaten dus niet aan tafel te lachen om een naar voorval waar iemand last van had. Ik vind het heel erg dat sommigen dat nu wel suggereren en daarom vond ik het belangrijk om Anthony zelf te spreken en dit met jullie te delen. Ik hoop dat ik de zorg daarover heb kunnen wegnemen’, aldus de presentatrice.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: