Jinek voor het eerst op maandag boven Op1

Eva Jinek is de tweede maand van de strijd om de talkshowkijker goed begonnen. De presentatrice trok met haar show op RTL 4 voor het eerst op maandag meer kijkers dan concurrent Op1 . Jinek was maandag goed voor 796.000 kijkers, terwijl naar Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven op NPO 1 'slechts' 657.000 mensen keken.

Voor Dijkstra en Veenhoven, in januari het meest bekeken Op1-duo, betekent dat een opvallende kijkcijferdaling. In hun eerste vier afleveringen wisten ze steeds 943.000 kijkers of meer te trekken. Maandag hadden ze onder anderen Sylvana Simons, Raymond van Barneveld en Alberto Stegeman te gast. Jinek had onder meer Dion Graus, Miljuschka Witzenhausen en Michiel Vos aan tafel.

Lees ook PREMIUM Is de talkshowoorlog nou winst voor de kijker of niet? Lees meer

Eva Jinek is sowieso bezig met een goede reeks. Vorige week was het de eerste week dat ze op meer avonden groter was dan Op1. Toen trok Jinek op dinsdag, woensdag en vrijdag meer kijkers.