Jo Nesbø, meester van de rauwe thriller: ‘Wil lezers op randje van hun stoel houden’

Jo Nesbø (61) is klein van stuk, afgetraind – hij is een fanatiek klimmer – en heeft een zachte en vriendelijke uitstraling. Is dit hoe een thrillerschrijver eruitziet? In zijn geval dus wel. Meer dan dertig boeken heeft hij inmiddels geschreven. Twaalf daarvan hebben Harry Hole in de hoofdrol, een met zichzelf en anderen worstelende politie-inspecteur uit Oslo. Het zijn rauwe verhalen, in razend tempo verteld in klare taal. De Noor is een meester in zijn vak. Een van zijn boeken, De Roodborst, is verkozen tot beste Noorse thriller ooit. En dat wil wat zeggen in Scandinavië, het walhalla van de misdaadroman.