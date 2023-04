Joan Franka in tranen in Better than ever: ‘Ik heb dingen gedaan waar ik niet achter stond’

Joan Franka, onder meer bekend van The Voice of Holland , heeft spijt dat ze tijdens haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2012 dingen heeft gedaan ‘die ze misschien niet zou willen’ en mensen heeft vertrouwd ‘die niet te vertrouwen waren’. Dat vertelde de zangeres donderdagavond in tranen in Better than ever . ,,Ik neem mezelf kwalijk dat ik m’n intuïtie niet heb gevolgd”, zei ze tegen presentator Martijn Krabbé.

Franka was op 20-jarige leeftijd te zien in het eerste seizoen van The Voice of Holland. Na haar deelname werkte ze met producers waarmee ze tijdens de talentenjacht ook samenwerkte. Ze schreef in die tijd het nummer You and me, het lied waarmee haar manager haar zou hebben aangemeld voor het Nationaal Songfestival. Daar nam Franka het op tegen andere The Voice-kandidaten. ,,Daar begon eigenlijk voor mij het eerste breekpunt. Wat pijn deed, is dat mijn manager tegen me zei: hé Joan, moet je eens kijken naar jezelf. Je ziet er echt niet uit. Je moet echt afvallen. Want kijk eens naast je. Wil je niet zo zijn?”

Franka zei donderdagavond zich te realiseren dat haar optreden bij het songfestival ‘misschien niet het allerbeste optreden was’. ,,Maar er zijn heel veel dingen aan voorafgegaan, waardoor dat optreden niet ging zoals het misschien normaal zou gaan.” Zo vond Franka het moeilijk dat haar moeder en zus, met wie zij ‘een drie-eenheid’ vormde, de eerste van twee weken niet mee mochten naar Baku. ,,Ik heb gesmeekt, van: mag alsjeblieft mijn moeder mee?” Ze kreeg keer op keer een nee. ,,Maar ik mocht wel een stylist meenemen en iemand voor m’n haar en iemand voor de make-up, zelfs een nagelstylist als ik wilde.”

Ook de veelbesproken indianentooi die Franka tijdens het optreden droeg, blijkt een gevoelig onderwerp te zijn. ,,Die wilde ik helemaal niet meer op in Azerbeidzjan. Dat wou ik niet. Ik dacht: ik ben er helemaal klaar mee, ik wil dit niet. Maar ja, die tooi gaan we doen, zeiden ze. Ik kreeg ook niet het gevoel dat ik daar echt nee tegen kon zeggen.”

Ontwaken

De tweede week waren Franka’s moeder en zus wel aanwezig, maar de zangeres had amper tijd om ze te zien vanwege allerlei verplichtingen, waaronder feestjes. Bovendien mochten ze volgens Franka op de dag van haar optreden ook niet backstage aanwezig zijn. Franka was daar alleen met haar manager, die haar vlak voor showtime opzocht. ,,Ze zei: It’s you and me, wij hebben dit samen gedaan.” Daardoor ontwaakte Franka ‘uit een soort nare droom’ die zij had geleefd. ,,Ik dacht: dit wil ik helemaal niet. Ik wil hier niet staan, met jou. Ik wil hier staan met mijn moeder, mijn zus. Dit was het moment dat ik dacht: wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik aan het doen? Waarvoor ben ik hier?”

Quote Ik was helemaal in mijn eentje en op dat moment dacht ik echt dat ik doodging Joan Franka

Na haar optreden kwam Franka de kleedkamer binnen. Daar zat haar manager, die zou hebben gezegd dat Franka ‘alles verpest’ had. Aan het einde van de dag was Franka in haar hotelkamer aan het overgeven omdat ze ‘zo uitgeput’ was. ,,Ik was helemaal in mijn eentje en op dat moment dacht ik echt dat ik doodging.” Toen zij iemand van de crew probeerde te bellen, zou niemand hebben opgenomen. Bij thuiskomst wilde Franka niet meer met haar team werken. Maar er was een probleem: om onder het contract uit te komen moest ze zich uitkopen. Het eerste bod dat het platenlabel deed waarmee Franka zich kon uitkopen was 30.000 euro, maar geld had de zangeres niet. Het bod ging uiteindelijk naar beneden, waarna iemand anders haar heeft uitgekocht.

Luba the Baroness

Al met al heeft Franka twee jaar lang geen muziek kunnen maken. Vandaag de dag neemt Franka het zichzelf nog kwalijk een contract te hebben getekend dat zij eigenlijk niet wilde ondertekenen. ,,Ik neem mezelf kwalijk dat ik m’n intuïtie niet heb gevolgd, dat ik mezelf voorbij ben gelopen, dat ik heel lang bang ben geweest om dit te delen.”

Na haar deelname creëerde Franka het alter ego Luba the Baroness. ,,Omdat ik gewoon als mezelf niet meer durfde te bestaan.” Door het alter ego kreeg ze haar zelfvertrouwen terug. ,,Luba heeft mij echt gered en ik denk dat er altijd een deel van haar in mij blijft leven. Nu heb ik, een aantal jaar geleden, besloten dat ik weer gewoon Joan Franka ben. Dat is ook heel erg bevrijdend.”

Of Franka weer zin had om te zingen, vroeg Krabbé zich af. ,,Ja, ik heb wel echt zin in zingen, daar is ook veel veranderd. Ik ben volwassener geworden, mijn stem is meer gevormd, ik denk dat er ook meer ziel in mijn stem zit. Ik denk dat ik meer zing zoals ik echt ben”, besloot ze.

