Jochem Myjer de lucht in voor nieuw EO-programma en André van Duin komt met treinencompetitie

AvroTros komt met Het Jaar van Fortuyn, een serie over de verkiezingsstrijd in 2002 tussen Pim Fortuyn (Jeroen Spitzenberger) en PvdA-lijsttrekker Ad Melkert (Ramsey Nasr). BNNVara brengt Deep Shit over een vriendschap tussen twee vinex-vrouwen en de VPRO zendt The Spectacular uit, een vierdelige serie die over het Noord-Ierse conflict. De KRO-NCRV verschijnt met Koeriers, Omroep MAX met Maud & Babs.

PowNed maakt Seksengelen, een vierdelige docu over vrouwelijke sekswerkers die vrijwillig voor dit werk kiezen, terwijl Sinan Can en Floortje Dessing naar Afghanistan en de VS voor My 9/11 reisden om de impact te onderzoeken die 9/11 op de wereld heeft gehad. In Welkom in… Containerdorp (EO) trekt Dwight van van der Vijver op met mensen uit de randen van de maatschappij.

Met 100 Dagen in je hoofd (VPRO) dompelen Tim den Besten en Nicolaas Veul zich onder in de wereld van de psychiatrie. Ayoub, de enige Marokkaanse boer in Nederland, krijgt bij KRO-NCRV een realityserie. André van Duin gaat namens Omroep MAX De Grote Kleine Treinencompetitie presenteren. In dat programma (op NPO1) strijden modeltreinbouwers met hun teams tegen elkaar. Jochem Myjer stapt voor de EO in een luchtballon en beschrijft voor Jochem in de wolken Nederlands mooiste natuurgebieden.

In Chansons (BNNVara) nemen Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps de kijkers mee in hun liefde voor het Franse lied. In Het Verhaal van Nederland (NPO 1) neemt Daan Schuurmans de kijker mee langs de hoogte- en dieptepunten van onze geschiedenis. Het is een crossmediaal project met ook een serie voor NPO Zapp, een podcast met Diederik van Vleuten en een innovatieve ‘location based audio tour-app’ met wandelingen op verschillende locaties in Nederland.

