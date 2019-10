Jochem Myjer ‘sprakeloos’ over bedrag voor strijd tegen slaapziekte

In een interview eerder deze week op deze site vertelde de cabaretier hoe hij doorkreeg dat er iets mis was. ,,Tijdens de herfstvakantie viel ze om 10 uur ‘s ochtends in slaap voor de tv. En ze kwam een kilo per week aan. Terwijl we goed gezond eten.’’ Het gezin ging de medische molen in: het bleek narcolepsie te zijn. Om ‘s nachts goed te kunnen slapen en overdag wakkerder te zijn, krijgt ze onder meer ‘rapedrug’ GHB.



,,En om drie uur ’s middags neemt ze ook dexamfetanine, een stimulerend medicijn. Om wakker te blijven. En om vijf uur slikt ze antidepressiva tegen de nachtmerries. Structuur creëren, dat is het sleutelwoord. Maar wat een cocktail geef je je kind!”



Myjer wil met de stichting onderzoek naar de ziekte stimuleren. Studenten financieel steunen die op het onderwerp willen promoveren, bijvoorbeeld. ,,Je denkt: als narcolepsiepatiënten dat stofje hypocretine missen, waarom breng je dat dan niet richting de hersenen? Zo eenvoudig is het niet. Misschien over 20 jaar. Dan is Limoni 30.”