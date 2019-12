Jochem van Gelder: Wie is de Mol? was reden dat ik ontslagen werd door John de Mol

Jochem van Gelder (56) is drukker dan ooit. Zijn tweede jaar als zelfstandig ondernemer zit er voor de presentator en programmamaker bijna op, nadat in 2017 na vijf jaar SBS zijn contract niet werd verlengd. Sindsdien werkt hij als zzp’er voor RTL 4, Omroep Gelderland en sinds afgelopen zomer RTL 5.



,,Mijn eerste jaar als zzp’er was: oh jee, als er maar iets komt”, begint Van Gelder, vader van drie zonen. ,,Ik kwam vanuit een contract bij SBS en dat vaste maandbedrag gaf rust. Nu moest ik aan de bak. Als ik niks doe, komt er niks binnen. Het eerste jaar lukte dat redelijk, dit tweede jaar heb ik zoveel werk dat ik dingen moet afhouden.”



Zeven programma’s maakt Van Gelder momenteel. ,,Ik speel nu eerste divisie, zo zie ik het. De programma’s bij RTL zijn daytime, dat is niet meer het hoofdpodium. Ik heb niet meer de anderhalf miljoen kijkers die ik haalde met Praatjesmakers bij de NCRV. Willem Wever in de goede tijd zat op de miljoen. Nu is dat anders. Hoewel, met Pech onder de zon op RTL 5 gingen we weer richting half miljoen.”



Hij presenteert zoveel dat het bedenken van formats en het pitchen bij zenders er inmiddels bij inschiet. ,,Een bedenkdag levert nu eenmaal minder op dan een draaidag. Ik ben ondernemer; hoe meer draaidagen hoe beter. Zeven programma’s is eigenlijk te veel. Maar voor hetzelfde geld komt er niks. Ik zie collega’s die stilvallen, daar komt niets meer. Ik blijf met veel enthousiasme alles doen. Vind het bijna jammer dat ik nu pas zelfstandige ben geworden.”