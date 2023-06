Jochem van Gelder zoekt oude Praatjesmakers: ‘Brian beet de hamster van zijn zus dood’

Je was benieuwd hoe het met hen gaat?

,,Klopt. Ik maakte later ook nog Alles Kids, een familieprogramma voor SBS 6. In een van die afleveringen zat het filmpje van Wilco en de leugendetector. Dat ging destijds viral met inmiddels 12 miljoen views. Ik had begrepen dat het met hem niet zo heel goed ging, dus ik ging naar hem op zoek. We kregen contact en hij wilde mij ook graag interviewen. Toen hebben we samen een item gemaakt. Ook dát werd goed bekeken. Het gaat nu goed met hem. Daarna dacht ik wel: zo zijn er wel meer kinderen die op de een of andere manier een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten en over wie ik me oprecht afvraag: hoe zou het nu met hen gaan? Zoals nu dus met Brian. Dat item deed veel stof opwaaien, want hij vertelde tot in detail hoe hij de hamster had doodgebeten en de haartjes daarna uit z’n mond haalde.”