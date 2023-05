Jock Zonfrillo, presentator van MasterChef Australië, op 46-jarige leeftijd overleden

Chefkok Jock Zonfrillo, jurylid van het programma MasterChef Australia , is overleden. Dat melden de programmamakers. De 46-jarige kok overleed zondag in Melbourne.

,,Met gebroken harten en zonder te weten hoe wij door kunnen leven zonder hem, moeten wij mededelen dat Jock gisteren is overleden. We zijn er kapot van”, zegt zijn familie in een verklaring. ,,Jock stond bij Australiërs bekend als chef-kok, bestsellerauteur en MasterChef-jurylid, maar hij zal het best herinnerd worden als een liefhebbende vader, echtgenoot, broer en zoon’’, laten de programmamakers van MasterChef weten. Een doodsoorzaak wordt niet gemeld.

Zonfrillo werd geboren in Glasgow. Hij had een Schotse moeder en een Italiaanse vader. De chefkok kwam al op zijn vijftiende in de culinaire wereld terecht. Op zeventienjarige leeftijd werkte hij samen met Marco Pierre White, in zijn gelijknamige Restaurant Macro Pierre White. Zonfrillo kookte in toonaangevende restaurants over de hele wereld en zette zelf ook twee restaurants op in Australië. De chef won meerdere prijzen, waaronder de Basque Culinary World prijs in 2018.

De Schotse kok presenteerde MasterChef Australië sinds 2020. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van MasterChef zou maandag worden uitgezonden in Australië, maar er is besloten dat die wordt uitgesteld. In Nederland is het programma te zien bij Net 5.

