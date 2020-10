Joel Corry en MNEK voor de derde week op 1 in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 40. In de lijst zien we 5 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 12 zakkers en 15 stijgers.

THE BUSINESS- Tiësto

Tiësto kennen we natuurlijk van hits als Traffic, In The Dark en Jackie Chan. Dat waren drie van zijn hits die op nummer 2 in de Top 40 kwamen. Met zijn 24 voorgaande hits wist hij die felbegeerde eerste plek nog niet te bereiken maar misschien lukt dat met The Business. Voor Tiësto is het zijn 25e hit en daarmee is hij de twintigste act uit Nederland die dat aantal hits weet te bereiken. Zijn nieuwste track was afgelopen week de Alarmschijf op Qmusic en is nu nieuw binnen op nummer 36.

YOU BROKE ME FIRST- Tate McRae

Tate McRae werd vorige week de 99e Top 40-artiest uit Canada. Met haar leeftijd van 17 jaar is ze deze week de jongste in de Top 40; sterker nog… er stond nog niet eerder een artiest in de lijst die na 2002 is geboren. You Broke Me First kwam vorige week binnen op nummer 39. Deze week klimt die track 18 plaatsen omhoog en dat maakt Tate McRae de snelste stijger in de lijst op nummer 21.

DE OVERKANT- Suzan & Freek & Snelle

Voor de tweede keer komen we Suzan & Freek tegen in de top 3 nadat ze vorig jaar met Als Het Avond Is zelfs op nummer 1 stonden. Snelle heeft met De Overkant nu zijn vijfde top 3-hit te pakken. Hij stond eerder op het erepodium van de Top 40 met Lippenstift en de nummer 1-hits Reünie, Smoorverliefd en 17 Miljoen Mensen. De Overkant is ook nog eens bezig met een bijzondere reeks noteringen want de afgelopen weken kroop de track steeds een plekje omhoog. Na tussenstops op 6, 5 en 4 staat het trio deze week op nummer 3.

HEAD & HEART- Joel Corry & MNEK

Na twee weken op nummer staat Más Más Más van Rolf Sanchez nu voor de derde week op nummer 2. En bij de nummer 1 van deze week kijken we even met een schuin oog naar de nummer 3 van Suzan en Freek. Want er is een soort van ‘link’ tussen het duo en MNEK die ook deze week op 1 staat. Suzan & Freek brachten in 2017 namelijk de track You Don’t Know Me uit. Dat nummer was origineel van Jax Jones maar werd wel weer geschreven door… inderdaad, MNEK. Zijn nieuwste hoogstandje, Head & Heart, maakte hij met Joel Corry en dat is, voor de derde week, de populairste van ons land.

De belangrijkste ontwikkelingen rond de Top 40 hoor je iedere werkdag even na zessen in de Top 40 Update op Qmusic en natuurlijk is er deze vrijdag, vanaf 14.00 uur, weer een nieuwe lijst.

