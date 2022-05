Johan Derksen keert mogelijk toch terug op tv

Vandaag Inside keert mogelijk terug op televisie. Achter de schermen wordt bekeken of en in welke vorm het programma een doorstart kan maken. Mét Johan Derksen (73).

Dat melden bronnen rondom het programma Vandaag Inside in Hilversum. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een terugkeer van de hoofdrolspelers: Wilfred Genee, René van der Gijp én dus Johan Derksen.

In welke vorm en wanneer dat eventueel gebeurt, moet nog duidelijk worden. Afgelopen vrijdag ging er een streep door Vandaag Inside, de dagelijkse talkshow op SBS 6 die sinds januari op de buis was. Derksen zag het niet meer zitten.

Derksen vertelde vorige week in de uitzending een verhaal uit zijn tijd als voetballer bij Veendam, bijna vijftig jaar geleden. Na een stapavond met veel drank was hij samen met de keeper op een kamer beland met twee vrouwen. Bij het vertrek had hij, zo zei hij in eerste instantie, een kaars in de door drank bewusteloze vrouw gestoken. Een dag later wijzigde hij zijn verhaal en vertelde hij dat hij de kaars ‘rechtop tussen haar benen had achtergelaten’.

Gesprekken

Derksen werd bedolven onder kritiek. Hij vond naar eigen zeggen een spandoek met ‘verkrachter’ terug in zijn dorp Grolloo en het SBS 6-programma stond op losse schroeven. Sponsors trokken zich terug, tafelgasten (zoals Roos Schlikker) zegden hun medewerking op.

In de donderdagse uitzending zei Derksen te stoppen met het programma. ,,De cancel- en woke-cultuur is groot en is tegen ons. Het is een machtige beweging die steeds groter en erger wordt. Het enige onafhankelijke programma is nu in duigen gevallen. Hier kan ik niet meer met plezier zitten. Ik ben er klaar mee.”

Talpa bracht een persbericht uit waarin ‘Derksen bevestigde dat hij ‘stopt met zijn werkzaamheden voor het programma Vandaag Inside’. ,,René van der Gijp en Wilfred Genee hebben aangegeven dat zij onder deze omstandigheden het programma niet willen voortzetten”, aldus de zender die met ‘onder deze omstandigheden’ ruimte liet voor filosoferen over een doorstart. Die gesprekken vinden nu plaats.



Het is niet de eerste keer dat het programma van het drietal op losse schroeven staat. Bijna twee jaar geleden barstte de bom na de zogeheten ‘Akwasi-rel’. Ook toen was Derksen er klaar mee, maar greep John de Mol in. De Talpa-baas hield hem hoogstpersoonlijk aan zijn contract, waarna zij stopten met hun voetbalpraatprogramma Veronica Inside, maar doorgingen als een dagelijkse talkshow. Het drietal tekende bij aanvang van Vandaag Inside, toen nog VI Vandaag geheten, een contract tot eind 2023.

Saaier

Bert van der Veer, oud-regisseur en televisiedirecteur, zou een terugkeer van het programma mét Derksen toejuichen. ,,Als televisiekijker is mijn leven een stuk saaier geworden sinds afgelopen vrijdag. En niet alleen dat van mij, als ik zo om me heen hoor. Het programma was zo níet geformatteerd. Het had hectiek, spanning, sensatie, het onverwachte. Kijk, de mannen kosten wat, maar het programma levert meer dan vele miljoenen op.”

