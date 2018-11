Johan Derksen: Minister is altijd welkom voor gesprek over homo-uitspraken

Johan Derksen gaat graag in op de uitnodiging van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) om te praten over zijn omstreden uitspraken over homo’s. Maar dat moet dan wel gebeuren in het programma Veronica Inside - en dat heeft de minister volgens de voetbalanalist geweigerd. Derksen benadrukte vanavond in het programma dat hij niet homofoob is. ,,Onze grappen zijn van een bedenkelijk niveau, maar niet haatdragend.’’

Excuses aanbieden wilde Johan Derksen vanavond niet in Veronica Inside. Maar hij erkende wel dat hij als hetero makkelijk praten heeft. Bijvoorbeeld toen hij vorige week zei dat het makkelijk is om uit de kast te komen.



De voetbalkenner zei vanavond wel degelijk te begrijpen dat een coming out een ‘worsteling’ is, maar dat het volgens hem nog veel zwaarder moet zijn om in de kast te blijven. ,,Iedere dag dat je jezelf verloochent is een dag te lang’’, zei hij.



Daarom vindt Derksen dat homoseksuelen zich moeten vermannen, zeker de mensen die de afgelopen dagen hun coming out-verhalen deelden met de hashtag #SorryJohan. De analist noemde het stuk voor stuk ‘huilverhalen’ van mensen die ‘in de slachtofferrol’ kropen. ,,Verman je nou, potverdorie, en zeg: ik kom uit die kast’’, aldus Johan. ,,Ik vind het nog veel erger dat mensen zichzelf verloochenen en in een hok blijven.’’

Zelfspot

Derksen kwam afgelopen week flink onder vuur te liggen na uitlatingen in Veronica Inside. In de uitzending van vorige week bespraken de mannen een brandbrief van twee jonge homo’s. In die brief riepen zij de KNVB op iets te doen aan de homo-onvriendelijke sfeer in de stadions en in het betaald voetbal in het algemeen.

Derksen vond hun oproep onzin. ,,Je moet als homo wel een beetje zelfspot hebben en tegen grappen kunnen’’, reageerde hij. Later zei hij ook: ,,We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit.’’



Vooral die laatste opmerking zorgde voor veel verontwaardiging. Als reactie deelden tientallen homoseksuelen gisteren hun vaak moeizame coming out-verhalen op sociale media met de hashtag #SorryJohan. Ook minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) liet zich uit over de kwestie. Zij noemde de woorden van Derksen ‘pijnlijk’ en nodigde hem uit voor een gesprek.

Symbool van verhuftering

AD-columnisten als Thijs Zonneveld besteedden ook aandacht aan Johans uitspraken. ,,Derksen is een symbool voor de verhuftering van de maatschappij’’, schreef hij.



Nynke de Jong voegde toe dat LHBTI’ers hun coming out-verhalen vooral niet voor Johan moesten delen. ,,Al zou hij van mening veranderen, dan zou hij dat nooit zeggen’’, schreef ze. Angela de Jong riep homo’s op Johan vooral niet te belangrijk te maken. ,,Haal je schouders op, leef je leven, ga lekker uit, zoen wie je wilt, ook midden op straat.’’