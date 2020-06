Johan Derksen twijfelt over doorgaan

,,We hebben van Talpa een prachtige aanbieding gekregen om iets anders te gaan doen. Dat kwam voor mij als een geschenk uit de hemel, maar René en Wilfred zagen dat niet zitten”, aldus Derksen die niet zegt waar dat programma precies over gaat. Over Veronica Inside twijfelt hij. ,,Ik weet niet of ik wel verder wil. Moet ik dan alleen doorgaan voor het geld? Ik ga er in ieder geval nooit meer zitten als er zulke fratsen uitgehaald worden.”

‘Heel ontevreden’

Aan napraten deed Derksen gisteravond niet. ,,Ik ben van de tafel naar de auto gelopen en heb alleen gezegd: het was een geweldige kutuitzending. Ik was er heel ontevreden over. Ik had veel willen zeggen, want dat had alles en iedereen via de media ook over mij gedaan. Ik was toch het lijdend voorwerp, maar het werd een heel andere uitzending. Een thema-avond over racisme. Met iemand die alleen maar het Marokkanenprobleem wilde bespreken (Boussatta), met een bijzonder correcte en vriendelijke advocate (Harlequin) die op een andere golflengte zat en met een presentator (Genee) die het hele jaar er alles aan doet om ons gekke dingen te laten zeggen en ons nu kwalijk nam dat we gekke dingen zeiden. Dat is Gijp het met me eens.”