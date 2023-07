Johan Derksen vreest voor Vandaag Inside door vertrek ‘directeurtje’: ‘Als pleuris uitbreekt, is het over’

Derksen werd vrijdag gebeld door Louwerens, die door de drie heren van Vandaag Inside steevast ‘directeurtje’ wordt genoemd. Hij schrok van het nieuws. ,,We zitten met z’n drieën aan tafel en we hebben een unieke chemie. Er zijn ook altijd spanningen omdat we alle drie andere ideeën hebben over de invulling van het programma. Als er echt weer een ontploffinkje is, en ik sluit niet uit dat dat zich weer voordoet, dan hebben we niks aan meneer Frans Klein. Die denkt dat hij in een gekkenhuis terechtgekomen is.”

Stellig zegt Derksen: ,,Als nu de pleuris uitbreekt en het escaleert, dan denk ik dat het over is. Het zal enorm wennen worden zonder ‘directeurtje’ en één ding is zeker: Frans Klein is nóóit zo’n leuke Sinterklaas als Marco Louwerens.”

Sinds 2019 werkte Louwerens bij Talpa, het mediabedrijf van John de Mol dat onder meer televisiezenders SBS 6 en Veronica onder zijn hoede heeft. Voor die tijd was hij onder meer actief als programmadirecteur bij RTL. Door het trio van Vandaag inside werd Louwerens al jaren gekscherend ‘directeurtje’ genoemd. Afgelopen mei tekenden de mannen hun nieuwe contract, live op televisie, onder toeziend oog van Louwerens. Ook was hij dus jarenlang als Sinterklaas te zien in het programma.

