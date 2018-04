Johan Vlemmix eist twee ton van Patricia Paay na mislukken sekspopplan

Negatieve publiciteit

,,Helaas kan ik niet anders'', zegt Vlemmix. ,,We hebben behoorlijk grote investeringen gedaan en er zijn veel bestellingen geweest. Maar door al deze negatieve publiciteit ontvingen we al veel annuleringen. Klanten zijn bang dat zij ook in het nieuws komen.''



Vlemmix geeft aan deze krant toe dat hij zijn plannen voor een Paay-pop nooit aan de tv-persoonlijkheid heeft voorgelegd. ,,Het moest een verrassing zijn. Net zoals Madame Tussauds de sterren die zij vereeuwigen verrast.'' Hij vindt niet dat het idee van een sekspop van Paay gevoelig ligt. ,,Ik wilde er alleen maar leuk op inspelen. Ze praat in boeken over haar seksuele escapades en is daar trots op. En volgens mij heeft ze zelf die filmpjes verstuurd. Ga dan niet zeuren als iemand een leuk idee heeft over een sekspop.''



Paay gaf recent nog toe dat ze professionele hulp nodig had na de affaire rondom seksvideo's die van haar gemaakt zijn. ,,Haar vertrouwen in de mensen heeft door die hele videoaffaire natuurlijk wel een deuk opgelopen. Ze moet weer leren beseffen dat niet iedereen eropuit is om haar een oor aan te naaien'', zei presentatrice Kim-Lian van der Meij. Zij presenteert Stelletje Pottenbakkers, waar Paay een rol in speelt.



De woordvoering van Patricia Paay was niet bereikbaar voor commentaar.