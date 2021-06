John Cleese kondigt extra shows in Nederland aan

De komiek trapt zijn Nederlandse tournee op 22 juni 2022 af in Enschede. De laatste voorstelling staat op 11 juli 2022 gepland in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Van de al eerder geplande shows zijn er alleen nog voor die van De Spiegel in Zwolle enkele kaartjes verkrijgbaar. Kaartjes voor de toegevoegde voorstellingen zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

Tijdens de voorstellingen van The Last Time To See Me Before I Die vertelt de Monty Python-ster over zijn persoonlijke leven en carrière. Zoals de titel van de show al doet vermoeden is Cleese niet van plan na deze tournee nog terug te keren in het theater.