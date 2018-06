John Cleese maakt gehakt van 'lui, dik en bierend' publiek in België

Volgens Cleese, die de afgelopen maanden door Europa trok met zijn show The Last Time To See Me Before I Die (een soms matig ontvangen programma vol nostalgische bespiegelingen en anekdotes van zijn carrière, red.), was het publiek in het Vlaamse Hasselt echt niet te doen. ,,Die luie, dikke, met bier doordrenkte pseudo-Franse Belgische rotzakken in Hasselt. Het was alsof ik Moby Dick voorlas aan nomaden'', twitterde Cleese. Vervolgens werd zijn bericht massaal van commentaren voorzien en gedeeld. De meeste reacties op de belediging can Cleese zijn positief. ,,Hilarisch'', meent iemand. Of: ,,Pech, niet alle Belgen drinken bier.'' En: ,,Bedankt John, je hebt Hasselt definitief op de wereldkaart gezet.''

De beroemde Brit deed op 30 mei dit jaar het Ethias Theater in Hasselt aan. De kans dat hij daar ooit nog op de planken zal staan, lijkt klein. Cleese is wel dik tevreden over het publiek in Haarlem, Zwolle en Breda. En over de grens zijn Helsinki, Reykjavik, Bergen, Kopenhagen, Hamburg, Keulen, Zurich, Frankfurt, Wenen en Zagreb zijn favorieten.

De show The Last Time To See Me Before I Die (de laatste kans om me te zien voor ik doodga) kreeg in kranten en op sociale media de nodige kritiek voor de kiezen. Ze schreef de Volkskrant dat het programma tot in de puntjes was uitgeschreven terwijl de meeste anekdotes al eens gehoord waren in vele openbare interviews. ,,Daardoor krijgt de show, vooral in de tweede helft, een wat routineus karakter. Dat deel is ook zwakker door achterhaalde nationaliteiten-grappen en het uitvoerig tonen van het matige typetje dat Cleese tien jaar geleden introduceerde: Stig Ohmquist, de organisator van de Swedish Fun Week'', zo oordeelde de krant. Cleese gaf in totaal 35 shows. Zijn laatste was gisteren.