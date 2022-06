John Cleese weer in Nederland: ‘Hij houdt er tótaal niet van gefotografeerd te worden’

Is dit het dan, de allerlaatste keer? Wie de naam ziet van de theatershow die de legendarische Britse komiek John Cleese komt spelen gelooft haast van wel. ‘The last time to see me before I die’, heet de show die hij vrijdagavond in Den Haag speelt en de komende weken ook in Amsterdam, Zwolle en Groningen. ‘De laatste keer om me te zien voor ik dood ga’ dus. Zijn fans twijfelen: Cleese nam wel vaker afscheid om later toch weer terug te keren. Maar Cleese is inmiddels 82, en wellicht zit het er na deze reeks shows dan toch echt op. Die gedachte maakt dat er op de tickets, ondanks de hoge entreeprijzen, een stormloop is ontstaan.