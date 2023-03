John Coffey brengt nieuwe plaat uit, ruim 6 jaar na afscheid

Met videoJohn Coffey heeft na ruim zes jaar een nieuwe plaat uitgebracht, genaamd Steam Waltz , en komt binnenkort met een album. Dat meldt radiostation KINK. De Utrechtse punkband nam in 2016 afscheid van het publiek in poppodium Paradiso in Amsterdam.

,,Soms kan het ook gewoon heel eenvoudig zijn”, zegt frontman David Achter de Molen tegen KINK. ,,Er is niets vetter dan met deze gasten weer muziek te maken en op het podium te staan. Dat we er vervolgens vijf jaar over gedaan hebben om weer met elkaar in een ruimte te staan, geeft ons juist weer onstuitbare energie.”

De band, die in 2002 werd opgericht, heeft vorig jaar in stilte aan een album gewerkt in samenwerking met producer Adrian Bushby. Bushby werkte eerder samen met onder andere Muse, Foo Fighters en de Spice Girls. Wanneer het album uitkomt is volgens de zender nog onzeker. Wel zijn een aantal liveshows aangekondigd in maart. Die vinden plaats in Tilburg, Apeldoorn, Rotterdam en Groningen.

In 2015 ging een fragment van een optreden van de band viraal. Daarin was te zien hoe zanger David Achter de Molen een biertje wist op te vangen die hem van een afstand van dik vijftien meter werd toegeworpen.

