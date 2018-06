John de Mol aast op uitzendrechten kickboksen

Dat vertelde hij vanavond bij de allerlaatste RTL Late Night met Humberto Tan. De uitzendrechten van de immens populaire vechtsport zouden een flinke troef zijn voor De Mol, die eerder al de rechten bemachtigde van voetbalwedstrijden van de Champions League en het Nederlandse mannen- en vrouwenelftal.



Mocht hij de kostbare rechten kopen, dan worden de registraties daarvan niet aan elkaar gepraat door Wilfred Genee en zijn Voetbal Inside-collega's Johan Derksen en René van der Gijp. Zij verruilden RTL onlangs voor Veronica, volgens De Mol de 'mannenzender' in zijn portefeuille. Het is niet duidelijk wie John wel op het hoog heeft voor een eventuele kickboksshow.



De Mol vertelde verder dat hij in gesprek is met concurrent RTL over een eventuele samenwerking. Volgens de Talpa-baas, die naast Veronica ook onder meer SBS6 en SBS9 bezit, is Nederland te klein voor twee commerciële zendergroepen die elkaar naar het leven staan. Ze kunnen de handen beter ineenslaan, vindt hij. ,,Maar daar heb je twee partijen voor nodig'', vertelde hij.



De Mol laat zich overigens niet vaak interviewen, maar vond dat hij vanavond wel moest. ,,Ik zeg altijd: ik kom later wel, maar dat kon nu niet'', grapte hij, verwijzend naar de afzwaaiende Tan.