John de Mol en RTL gaan gezamenlijk de strijd aan met Netflix

De samenwerking is ook bijzonder, omdat John de Mol de laatste tijd bezig is zijn Talpa TV uit te breiden met het binnenhalen van presentatoren en zelfs programma's van RTL. De Mol kaapte onder anderen reeds zoon Johnny en de drie mannen van Voetbal Inside (RTL 7). Bronnen zeggen dat het een kwestie van tijd is voor ook zus Linda met op RTL uitgezonden titels als Ik Hou van Holland en Miljoenenjacht evenals de kijkcijferhit The Voice of Holland naar Talpa gaan.



De overeenkomst tussen beide tv-bedrijven: zowel De Mol als CEO Sven Sauvé van RTL gaven eerder aan niet elkaar maar giganten als Netflix, Google en YouTube als dé concurrentie te beschouwen. RTL heeft al lange tijd de ambitie om van het video on demand-platform Videoland de Nederlandse tegenhanger van Netflix te maken.