John de Mol grijpt in: Veronica Inside gaat gewoon door

Cabaretduo Yentl en de Boer maakt debuut in Carré

10:10 Het cabaretduo Yentl en De Boer speelt binnenkort voor de eerste keer in hun carrière in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Hun nieuwe voorstelling, De Kampvuursessies, gaat hier op 29 augustus in première. Daarna volgt een tournee langs vier andere theaters in Apeldoorn, Enschede, Groningen en Rotterdam. Dat heeft Bos Theaterproducties vandaag bekendgemaakt.