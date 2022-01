John de Mol: Ik wekte onbedoeld de indruk dat ik de schuld bij vrouwen neerleg

Talpa-baas John de Mol heeft ‘volledig onbedoeld’ de indruk gewekt dat hij de schuld van de misstanden bij The Voice of Holland bij de slachtoffers legt. Dat zegt hij in een schriftelijke reactie op de kritiek die hij de afgelopen dag kreeg na zijn uitspraken in Boos .

In het programma van Tim Hofman beschreef De Mol dat het voornaamste probleem rond het schandaal is dat vrouwen sneller aan de bel moeten trekken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat kwam hem op veel kritiek te staan, aangezien hij dus niet benadrukte dat vooral de vermeende daders zich moeten gedragen. Vrouwen die bij Talpa werken, plaatsten een grote advertentie in het AD met de tekst: ‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen’.

‘Ik snapte werkelijk niet waarom vrouwen boos zijn over mijn woorden in plaats van op de daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag’, laat De Mol nu weten in een persbericht. ‘Vanmorgen werd ik nog eens extra geraakt door een advertentie in de krant. Direct daarna ben ik in gesprek gegaan met een aantal vrouwen uit het bedrijf, die achter deze advertentie staan, om deze boosheid en teleurstelling te begrijpen.’

Quote Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren John de Mol

De Mol zegt ‘vooral geluisterd’ te hebben. ‘Ik begrijp nu dat, in tegenstelling tot mijn goede intentie, ik voorbij gegaan ben aan het feit dat ik volledig onbedoeld de indruk heb gewekt de schuld bij vrouwen neer te leggen. Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren.’ In Boos zei De Mol nog dat hij zich niet goed kon voorstellen dat er bij The Voice een cultuur heerste waarbij mensen bang zouden zijn om zich uit te spreken.

Hij vervolgt: ‘Ik reken het mezelf aan dat dit in mijn bedrijf kennelijk zo is en ga me voor de volle 100 procent inzetten om dit te veranderen. Ik sta open om hier meer over te leren met behulp van experts en de dialoog intern hierover aan te gaan. Ik hoop dat daarmee ook een bredere maatschappelijke discussie tot stand komt. Ik ga daar niet op wachten en ben direct begonnen om dit proces in mijn eigen bedrijf op te starten.’

Na de uitzending van Boos liet staatssecretaris Gunay Uslu (Media) weten met omroepen en John de Mol in gesprek te willen. Dat gaat De Mol doen, zegt hij. ‘Inmiddels ben ik uiteraard ook ingegaan op een uitnodiging van de staatssecretaris Cultuur en Media om hierover in gesprek te gaan.’

